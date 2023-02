Barcellona-Siviglia, probabili formazioni: Xavi con De Jong, Pedri e Gavi. Ok Rakitic

La sfida Barcellona-Siviglia di Liga è in programma alle 21 al "Camp Nou"

A caccia dei tre punti. Alle ore 21:00, al Camp Nou, il Barcellona sfiderà il Siviglia nel match valevole per la ventesima giornata di Liga. In vetta alla classifica del massimo campionato spagnolo, la squadra di Xavi sta disputando un campionato di livello. Al comando con cinque punti in più rispetto al Real Madrid, seconda della classe, il Barça è reduce dalla vittoria di misura conquistata in casa del Girona di Michel. L'ultima sconfitta risale allo scorso 26 ottobre, quando venne sconfitto in Champions League dal Bayern Monaco.

Occupa la quattordicesima posizione, invece, il Siviglia, a quota ventuno punti. Frutto di cinque successi, sei pareggi e otto sconfitte. In corsa per un semplice mantenimento della categoria, gli ospiti hanno ottenuto lo scorso weekend una grande vittoria contro l'Elche. E questa sera cercheranno la rivincita dopo il ko del girone d'andata del 3 settembre contro i blaugrana, quest'ultimi usciti vittoriosi per 0-3 al Ramón Sánchez-Pizjuán. Oggi tra le mura dei catalani ci sarà una formazione decisamente più aggressiva, condotta da Jorge Sampaoli, subentrato lo scorso 6 ottobre.

LE PROBABILI FORMAZIONI — Xavi, rischia di non poter contare su Dembélé ma ritroverà Lewandowski dopo la squalifica. Nel 4-3-3 del tecnico blaugrana, davanti a Ter Stegen, Araujo e Christensen al centro della difesa. Koundé e Jordi Alba esterni bassi sulle rispettive corsie. Busquets nelle vesti di playmaker guiderà un centrocampo completato dagli intermedi Pedri e De Jong. Gavi e Raphinha larghi formeranno il tridente con Lewandowski terminale offensivo.

Jorge Sampaoli dovrà rinunciare al Papu Gomez ed a Jesus Navas. Squadra in campo con il 4-2-3-1: in porta Bono, Badé e Rekik comporranno il tandem di centrali difensivi, mentre Montiel e Acuña agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, spazio alla coppia Fernando-Rakitic. Óliver Torres e Ocampos saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Jordan il perno centrale. In avanti ecco En-Nesyri.

Ecco le probabili formazioni del match tra Barcellona e Siviglia:

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Jordi Alba; Pedri, Busquets, De Jong; Raphinha, Lewandowski, Gavi. Allenatore: Xavi.

Siviglia (4-3-3): Bono; Montiel, Badé, Rekik, Acuña; Rakitic, Fernando, Jordan; Óliver Torres, En.Nesyri, Ocampos. Allenatore: Sampaoli.

La sfida Barcellona-Siviglia verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN, scaricando l'app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet, smartphone).