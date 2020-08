Barcellona, Setien: “Napoli evoluto, ecco come scenderemo in campo. Caso Arthur? Vi dico la mia”. E sul futuro…

Il Barcellona scalda i motori in vista della sfida del “Camp Nou” contro il Napoli di Gattuso.

Vincere la Champions per salvare una stagione opaca: è questo l’obiettivo dei blaugrana, a secco di trofei, dopo le eliminazione dalla Coppa del Rey e dalla Supercoppa e la Liga sfumata a causa di un’involuzione della squadra nel post lockdown. Lo sa bene Quique Setien che, accompagnato dal bandiera del Barcellona Sergio Busquets, ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“Le sensazioni delle ultime partite sono state positive. Avevamo bisogno di un riposo dopo tante partite consecutive in Liga, ci siamo stancati. Ma abbiamo avuto il tempo sufficiente per preparare bene la partita, pulirci dal punto di vista fisico, rinnovare le energie. Ci siamo allenati molto bene, preparandoci a questa partita. Il Napoli visto all’andata era diverso, c’è stata una evoluzione. La squadra è migliorata tantissimo, è una grandissima squadra. In molti aspetti il Napoli è migliorato. Non è una squadra difensiva, con Gattuso ha il maggior possesso palla della Serie A. Difende bene, sa come farlo. E sa attaccare bene, facendo male agli avversari. Abbiamo studiato a fondo il Napoli, le varie situazioni che possono palesarsi in campo. Proveremo ad obbligarli a difendere il maggior tempo possibile perché in attacco hanno calciatori forti, che possono farci male. Abbiamo lavorato bene, questo è sicuro. Non sono io a decidere vittorie e sconfitte, ciò che posso dire è che stiamo preparando il match per vincerlo e per dare una gioia ai nostri tifosi. Faremo tutto ciò che potremo per vincere”.

Setien, la cui permanenza in blaugrana è ancora incerta, si è poi soffermato sul futuro: “Col Napoli mia possibile ultima partita? Lo sapevo che me l’avreste chiesto. La verità è che non mi è mai passato per la testa che questa potrebbe essere la mia ultima partita. Abbiamo pensato solo a questo match, consapevoli di poter raggiungere la Final Eight di Lisbona, con la stessa energia che tutti noi abbiamo adesso”.

Chiosa finale sul caso Arthur: “Ho parlato con lui prima che se ne andasse, come con tutti. Tutto ciò che ho potuto sapere l’ho saputo tramite il club. E’ una situazione che trascende la mia posizione. Mi sarebbe piaciuta una situazione diversa, non posso dire altro”.