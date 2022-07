Barcellona-Real, Piquè nel mirino dei tifosi durante il Clasico: cori pro Shakira

Continua a far discutere la separazione tra Gerard Piquè e Shakira . Il calciatore, durante il match dei blaugrana a Las Vegas contro il Real Madrid per la tournée americana, ad ogni tocco di palla, è stato preso di mira dai tifosi. Il difensore, entrato al 61' per sostituire Eric - come riportato da "Marca", è stato riempito di fischi e cori pro Shakira andati avanti fino al termine della partita.

Anche Jordi Alba, al termine della gara, ha detto la sua in merito all'accaduto: "Non so a cosa siano dovuti questi fischi. Li abbiamo sentiti. Non credo che gli importi molto. Lo conosciamo già. È ammirevole. Zero pressione per lui. Penso che lo motivi ancora di più".