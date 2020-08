Barcellona, Pjanic positivo al COVID-19: ecco quando si aggregherà alla compagine blaugrana

Miralem Pjanic è positivo al COVID-19.

Il neo centrocampista del Barcellona, arrivato in blaugrana dopo 4 stagioni alla Juventus, dovrà aspettare ancora un po prima di poter scendere in campo. Infatti, secondo quanto riportato nelle ultime ore, il mediano bosniaco è stato trovato positivo al Coronavirus dopo essere stato sottoposto sabato 22 agosto al test PCR. Pjanic è attualmente a casa propria in quarantena e potrà unirsi al Barcellona soltanto fra 15 giorni,