Barcellona, Piqué: “Messi? Spero sia convinto di restare, vogliamo vincere la Liga”

Il difensore della compagine blaugrana è tornato a parlare del rinnovo di Leo Messi e del suo ritorno a Barcellona

Colonna portante del reparto arretrato del Barcellona e colonna del club da ormai diversi anni, il difensore catalano è tornato a parlare rispetto alle questioni di calciomercato legate al rinnovo di Lionel Messi . La telenovela riguardante la permanenza del fuoriclasse argentino sembrerebbe aver finalmente trovato la sua lieta conclusione, dopo mesi di estenuanti trattative e voci sul futuro, incerto, della Pulga. Il giocatore sudamericano - fresco vincitore della sua prima Copa America con la maglia dell' Argentina - dovrebbe restare in blaugrana ancora per diverso tempo, con la volontà del neo presidente dei catalani Joan Laporta che sembrerebbe aver giocato un ruolo fondamentale per la felice concretizzazione dell'affare.

In occasione del Gala de Campeones de LaLiga, Piqué ha rilasciato delle importanti dichiarazioni proprio in merito alla stagione che verrà e alla permanenza in Catalogna del sei volte Pallone d'Oro. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Stiamo aspettando che Messi firmi il contratto e speriamo di poterlo avere presto con noi. Non credo sia necessario convincerlo, spero che si convinca da solo. Noi ovviamente lo aspettiamo. Lo scorso anno non è stato il migliore per noi. È vero che abbiamo vinto la Copa del Rey, ma se non vinciamo LaLiga o la Champions League non è mai un buon anno. Ora ripartiamo con grande entusiasmo, vincere LaLiga è la prima cosa; vedremo a marzo-aprile dove saremo e proveremo a giocarci tutti i titoli".