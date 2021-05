Barcellona, Piqué: “Difficile vincere il titolo, quest’anno commesso un errore”

Gerard Piquè è tornato sul deludente finale di stagione del Barcellona in Liga.

Il difensore blaugrana è tornato sulla corsa finale per il titolo di campione di Spagna che, a meno di sorprese, dovrebbe andare all’Atletico Madrid. Solo tre punti, infatti, separano la formazione di Diego Simeone dall’aritmetico trionfo in campionato. Una batosta che, dovesse concretizzarsi, sarebbe davvero dura da digerire per i catalani.

Il centrale difensivo classe ’87 ha detto la sua sul momento attuale della compagine di Ronald Koeman, in questo momento quasi virtualmente fuori dalla lotta per il primato in Liga. Ecco le sue parole, rilasciate nel corso di un’intervista esclusiva concessa ai microfoni di ESPN.

“In generale il Barcellona sta bene. Certamente potrebbe stare meglio dopo il pareggio di martedì scorso. Ormai per noi è davvero complicato pensare di vincere la Liga. Spero che i prossimi campionati siano meno combattuti ed equilibrati rispetto a quello attuale. E che lo siano perché saremo noi a vincere. In questa stagione c’è stata una lotta molto serrata con Atletico Madrid, Siviglia e Real Madrid. In generale si gioca un ottimo calcio. Noi siamo dove meritiamo. Ormai ogni anno ci sono diverse squadre che lottano per arrivare primi. E vince solo uno”.

Chiosa finale del difensore in merito alla qualità tecnica del calcio spagnolo, del quale Piqué ha voluto elencare le migliori peculiarità:”La caratteristica principale della Liga è il talento. I giocatori sono molto dotati dal punto di vista tecnico. Il calcio in Premier è più fisico. I giocatori più potenti. C’è maggiore intensità rispetto alla Spagna dove si gioca più a calcio. La qualità qui regna sovrana in quasi tutte le squadre. E poi c’è la rivalità fra Real Madrid e Barcellona che rende tutto molto più speciale. sono molto contento che i tifosi possano apprezzare il nostro campionato oltreoceano. Quando siamo stati negli USA ho visto tanto entusiasmo nei nostri confronti. E spero di poter tornare in futuro. Del resto giochiamo a calcio per i tifosi. Sono certo che si divertiranno molto a seguire il campionato spagnolo dove la qualità media sta crescendo moltossimo. Basti pensare che abbiamo giocato contro Granada e Levante senza riuscire a vincere. Non saranno popolari come noi o il Real, ma stanno disputando un ottimo campionato”.