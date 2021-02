Barcellona, parla Koeman: “Mi piace stare sotto pressione. Pensiamo partita dopo partita”

Dopo la sconfitta pesantissima con il Psg, il Barcellona sta affrontando giorni difficili.

Il successo infrasettimanale con l’Elche non ha placato le acque e la squadra catalana giocherà sabato 27 febbraio contro il Siviglia, in un match crocevia per le speranze di titolo. Il tecnico blaugrana, Ronald Koeman, ha parlato in conferenza oggi alla vigilia del match.

Il Barcellona sta vivendo un periodo durissimo, con la crisi finanziaria e l’elezioni sempre più vicine. Ad aggiungersi a queste molteplici problematiche c’è una stagiona fin qui negativa, con il posto di Koeman che appare sempre più in bilico. Il tecnico olandese però non si tira indietro, e sa bene quanto pesi essere l’allenatore dei catalani: “Sono consapevole del fatto che essere allenatore del Barcellona significa avere sempre molta pressione e se perdi sei il colpevole. Accetto la situazione, cerco di fare il massimo. Penso sempre a vincere, mai a perdere. Cosa succederà non lo so, c’è tempo di parlare del futuro e sono ottimista. Sono stato in questo sport per molti anni e cerco di fare del mio meglio. Fin dall’inizio del mio arrivo i senatori hanno cercato di prendere il controllo ma non possono farlo da soli, hanno bisogno dell’aiuto degli altri”.

Koeman ha infine affrontato il tema delle elezioni presidenziali, ma non vuole distrazioni: “Non sono io quello che deve votare, sappiamo che entriamo nell’ultima settimana, ogni giorno escono dei nuovi candidati e ognuno ha le proprie idee su ciò che serve al Barcellona”.