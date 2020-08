Barcellona-Napoli, l’ex Inler carica gli azzurri: “Contro i blaugrana impresa possibile. Covid-19? Ha cambiato tutto, il Barça…”

“Il Barça è il Barça. Con il Covid-19 è cambiato tutto, chi è mentalmente più forte, vince. Il Napoli può recuperare palla a centrocampo e partire di contropiede per far male. Devono godersi questa partita, con gioia e concentrazione si arriva a grosse prestazioni”.

Sono le parole dell’ex centrocampista azzurro Gokhan Inler che, intervenuto ai microfoni di “Radio Punto Nuovo”, ha analizzato la sfida del “Camp Nou” tra Barcellona e Napoli in programma domani sera. Lo svizzero, che ha vestito la maglia partenopea dal 2011 al 2015, ha poi ripercorso la sua esperienza in Campania con un pizzico di nostalgia.

“Ho fatto bene, ma si può sempre fare meglio, altrimenti avremmo vinto lo scudetto (ride, ndr). Abbiamo vinto due Coppa Italia ed una SuperCoppa, dopo Maradona al Napoli non ci sono state coppe, sono orgoglioso di aver portato qualche trofeo a Napoli. È stata un’esperienza fantastica, ho sentito i tifosi molto vicini perché sapevano che sono uno che lotta sempre. Napoli è sempre nel mio cuore, un posto molto importante per la mia vita. La gente vive per il calcio e so da dove sono venuto, da giovane non avevo niente, ma con il duro lavoro si può arrivare ovunque. So che i napoletani lottano tanto quanto me”, dichiara.