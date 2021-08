Barcellona-Messi, intesa vicina: per l’argentino nuovo contratto e taglio del 50%

Sembra vicino l'accordo tra la stella argentina e il club blaugrana. Messi firmerà con il Barcellona un nuovo contratto per cinque stagioni, con un taglio dello stipendio del 50% rispetto a quello percepito in passato

Adesso l'obiettivo del numero uno del club spagnolo, Joan Laporta, deve necessariamente ridurre il monte stipendi della rosa (e vendere qualche esubero), così da rientrare nei parametri stabiliti da Liga e Federcalcio e poter garantire al numero 10 il giusto compenso. Messi firmerà dunque per cinque stagioni, con un taglio dello stipendio del 50% rispetto a quello percepito in passato. In attesa dell'ufficialità, l'attaccante argentino si trova in questo momento in vacanze a Ibiza e nei prossimi giorni potrebbe arrivare il momento tanto atteso dai tifosi Blaugrana.