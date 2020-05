Barcellona, Maxi Lopez e i ricordi blaugrana: “Quando Ronaldinho sfondò la mia porta di casa…”

Un curioso retroscena.

Maxi Lopez, attaccante attualmente in forza al Crotone, in Serie B, intervistato ai microfoni del ‘Mundo Deportivo’, è tornato a parlare della sua esperienza al Barcellona. Era gennaio 2005 quando il club blaugrana ha deciso di acquistare proprio il classe 1984, versando nelle casse del River Plate circa 6,5 milioni di euro. “Sono arrivato al Barcellona nella mia prima esperienza in Europa dopo aver giocato con continuità in Argentina ed essere stato decisivo in Superclasico giocando con la mia squadra del cuore, il River Plate. Vincemmo quella gara, feci una grande prestazione e per me si spalancarono le porte dell’Europa. Arrivai in una squadra con molti giocatori importanti e mi hanno fatto giocare accanto a Ronaldinho. Un vero campione”, ha svelato l’ex Milan e Catania.

Chi lo ha fortemente aiutato nell’ambientamento è stato proprio il compagno di squadra Ronaldinho. “Mi ha aiutato moltissimo nell’ambientamento dentro e fuori dal campo. I primi tempi per me è stato molto difficile integrarmi, capire ed entrare nelle dinamiche di gruppo. Una volta ero rientrato in casa e lui arrivò, dando un calcio alla porta per entrare e portarmi fuori. Siamo andati a cena insieme e mi ha fatto conoscere la città. Ronaldinho è sempre stato così, con tutti i miei compagni di squadra. Un ragazzo che ti coinvolgeva fuori dal campo con la sua irrefrenabile gioia di vivere. Avevamo formato davvero un bel gruppo, con cui siamo ancora oggi in contatto. Insieme a me uscivano Rafa Marquez, Guly, Thiago Motta, Belletti. Eravamo molto uniti. Un gruppo fantastico che andava oltre i risultati sul campo”, ha raccontato Maxi Lopez.

L’avventura dell’esperto attaccante argentino in quel di Barcellona è durata circa un anno e mezzo, conquistando sia la Liga, sia la Champions League.

Maxi Lopez si racconta: “Il Milan e quell’attesa in hotel, Lo Monaco voleva bucarmi le ruote della Ferrari. Wanda Nara e i miei figli…”