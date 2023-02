Barcellona-Manchester United, probabili formazioni: Xavi sfida Ten Hag

Barcellona e Manchester United si sfidano oggi nel big match dei play-off di Europa League, in programma alle ore 18:45 al Camp Nou. Questa sera invece le due formazioni si giocano in parte gli ottavi di finale della seconda competizione europea. I catalani, fuori dalla Champions League dopo essere capitati nel complicato girone con Inter e Bayern Monaco, sono in testa alla classifica della Liga a +8 dal Real Madrid. Gli inglesi, reduci da 12 vittorie e due pareggi nelle ultime 15 giornate di campionato, stanno vivendo un periodo particolarmente brillante. Domenica i Red Devils hanno portato a casa un’altra vittoria, battendo 2-0 il Leeds e conquistando il terzo posto solitario , a +7 dal Tottenham quinto.

La sfida tra Barcellona e Manchester United verrà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale 202 di Sky Sport Calcio e su Sky Sport, canale 254. Il match sarà inoltre disponibile in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Barcellona-Manchester United anche su DAZN.