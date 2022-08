Barcellona-Manchester City, le probabili formazioni: Guardiola torna al Camp Nou

Non si tratta di un match di Champions League, bensì di un'amichevole di beneficenza propedeutica alla raccolta fondi per il sostegno della ricerca per la SLA. Barcellona e Manchester City offriranno spettacolo al Camp Nou alle ore 21.30 ed è un match che rievocherà alla mente di Pep Guardiola, tecnico dei Citizens, dolcissimi ricordi. Con il club blaugrana, Guardiola ha vinto ben quattordici titoli allenando, tra gli altri, proprio l'attuale tecnico dei catalani Xavi.