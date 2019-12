Barcellona, l’ego di Messi sul tapis roulant: la pulga si allena in palestra a Rosario guardando in tv…

La sosta natalizia è quel periodo dell’anno durante il quale generalmente i calciatori hanno l’opportunità di tirare un attimo il fiato dopo una prima parte di stagione particolarmente probante e densa di impegni.

Le vacanze invernali costituiscono di conseguenza per i protagonisti del grande circo del pallone occasione propizia per concedersi qualche giorno di relax in compagnia di amici e famiglia. E’ questo il caso di Lionel Messi, il 6 volte pallone d’oro è tornato a Rosario per trascorrere nel migliore dei modi gli ultimi giorni di vacanza per poi tornare a Barcellona, il 2 Gennaio, alla ripresa degli allenamenti. Nonostante il periodo di riposo la Pulga si conferma un professionista impeccabile, a tratti maniacale, non perdendo mai di vista la cura della propria forma fisica. Una condizione, quella del fuoriclasse argentino, finora smagliante, che gli ha permesso di chiudere il 2019, in campo spagnolo come europeo, ad altissimi livelli. Intento a sudare sul tapis roulant in una palestra della città argentina, la stella blaugrana è stata immortalata in una posa decisamente curiosa: il fenomeno della compagine guidata da Ernesto Valverde svolgeva la sua seduta di allenamento ammirando sul monitor una gustosa compilation di prodezze da lui compiute con le maglie di Barcellona e Argentina. Un instantanea scattata da una delle frequentatrici della palestra che allenandosi a pochi metri dal 4 volte campione d’Europa non ha resistito alla tentazione ed ha voluto cristallizzare un’immagine davvero particolare. Messi che si allena ammirando se stesso, un’immagine divertente a suo modo autoreferenziale divenuta ben presto virale su web…