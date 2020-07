Barcellona, la verità di Bartomeu: “Lautaro Martinez? Abbiamo parlato con l’Inter, ecco come stanno le cose”

Parola a Josep Maria Bartomeu.

Il presidente del Barcellona, intervenuto ai microfoni di ‘TV3’, è tornato a parlare dell’interesse ormai noto da parte del club blaugrana per Lautaro Martinez. E’ scaduta martedì, infatti, la clausola valida per il mercato estero. Ragion per cui, adesso, la società spagnola dovrà trattare direttamente con l’Inter per l’acquisto del talentuoso attaccante argentino.

“Qualche settimana fa abbiamo parlato con l’Inter di Lautaro Martinez, ma ora come ora la trattativa è ferma. Siamo in una fase di studio”, ha dichiarato il numero uno del Barcellona. “Il prossimo mercato sarà molto particolare, i top club saranno limitati dai problemi economici conseguenti alla pandemia ma noi saremo sempre protagonisti del calciomercato”, ha sottolineato Bartomeu, che ha poi aggiunto: “Dobbiamo finire il campionato e la Champions League, quindi vedere quali sono le nostre priorità. È anche il momento di una riflessione interna per chiarire come la crisi sta colpendo il club. È un mercato in cui non puoi pensare a grandi investimenti. Dobbiamo vedere quando le persone possono tornare negli stadi, i turisti al museo. Dobbiamo aspettare e vedere come tutto si evolverà”, ha concluso.

Tuttavia, l’obiettivo dell’Inter resterebbe quello di continuare a puntare sul classe 1997 anche nel corso della prossima stagione, con Antonio Conte che vorrebbe tenerselo stretto. Per questo motivo, il club nerazzurro potrebbe decidere di rinunciare a Lautaro Martinez solo se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile.