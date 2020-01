Barcellona, la commissione AFE-Liga respinge la denuncia di Vidal: la situazione. E l’Inter…

La commissione mista AFE-Liga ha respinto la denuncia di Arturo Vidal nei confronti del Barcellona.

Non vi sarebbe stata, infatti, alcuna mancanza da parte dei blaugrana, che non dovranno versare i 2,4 milioni di euro richiesti dal centrocampista cileno per bonus non corrisposti. Una errata interpretazione del contratto da parte del calciatore che, adesso, se vorrà, potrà rivolgersi alla giustizia ordinaria.

Vidal attraverso i suoi avvocati aveva chiesto il bonus sulla base di una clausola (il 60% delle partite giocate) sul contratto che, però, secondo la decisione della Commissione era interpretabile da parte del club spagnolo. Nodo legato al conteggio dei minuti giocati (solitamente un minimo di 45). Minutaggio non sempre raggiunto dall’ex Juventus.

Difficile capire adesso come si evolverà la situazione e quale sarà il futuro di Vidal, con l’Inter spettatrice interessata, pronta ad ingaggiare il classe 1987 già nel corso della sessione invernale di calciomercato. Seguiranno aggiornamenti…