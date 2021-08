Barcellona, la carica di De Jong: “Stiamo crescendo, lotteremo per vincere”

Il centrocampista olandese, Frankie De Jong, rilascia alcune dichiarazioni sugli obiettivi per il futuro con il Barcellona, con cui si appresta a disputare la terza stagione.

Il centrocampista olandese del Barcellona, Frankie De Jong, ha parlato ai microfoni del quotidiano "Sport" a proposito degli obiettivi della squadra blaugrana per la prossima stagione: "Quest'anno abbiamo migliorato la rosa, stiamo crescendo come squadra ed è il secondo anno con lo stesso allenatore, per cui è normale migliorare. Credo che avremo la possibilità di lottare e vincere titoli importanti", sono state le sue parole.