Barcellona, Koeman si presenta così: “Parlerò con Messi, so quello che dovrò dirgli”

Ronald Koeman è stato presentato nel pomeriggio dal Barcellona che lo ha scelto come erede di Quique Setièn.

L’ex tecnico dell’Everton si è mostrato gioioso per la sua nuova avventura in blaugrana e nel corso della conferenza stampa di presentazione ha anche toccato il tema concernente il rapporto con Lionel Messi.

“Non so se sia da discutere se voglia restare o no. È il miglior giocatore del mondo, lo vuole qualsiasi squadra del mondo. Sono felice di lavorare con lui: vince le partite, sono contentissimo se vuole restare. Ha un contratto, però, è un giocatore del Barcellona ma è chiaro che ci parlerò da oggi: è il Capitano e parlerò con lui e con altri giocatori. Nel caso di Messi spero che resti qui anni. Quello che ci diremo è una questione privata. Quel che pensa del Barcellona, come vuole continuare… Certo, queste sono cose di cui parleremo ma ancora una volta, ha un anno di contratto ed è un giocatore del Barcellona. Ogni squadra del mondo e ogni allenatore lo vorrebbe”.