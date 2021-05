Barcellona, Koeman: “Match contro il Granada deludente. Liga? Ecco come la vinceremo”

Il Barcellona è in piena lotta per la vittoria della Liga.

Dopo un inizio difficile i blaugrana sono venuti fuori alla distanza e stanno dando filo da torcere alle dirette concorrenti. Contro il Granada, nel recupero infrasettimanale i catalani hanno sprecato una grande occasione, ma sono pronti a ripartire. Di questo è sicuro il tecnico del Barça Ronald Koeman che alla vigilia del match contro il Valencia ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa.

L’allenatore olandese è convinto che contro il Valencia la squadra darà una risposta e ha il suo pensiero sulla vittoria finale della Liga: “È vero che siamo molto delusi perché contro il Granada abbiamo perso una grandissima opportunità per arrivare in vetta, ma non c’è più tempo per essere tristi perché stiamo lottando con le prime tre squadre. La squadra è ben preparata per la partita contro il Valencia e sono convinto che se vinciamo le ultime cinque partite vinceremo la Liga”.