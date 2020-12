Barcellona-Juventus, Griezmann amareggiato :” Non siamo scesi in campo, i bianconeri ci hanno surclassato”

Un post partita duro quello che hanno dovuto affrontare i giocatori del Barcellona reduci da una pesante sconfitta in Champions League per 3-0 contro la Juventus di Andrea Pirlo.

I catalani fino ad ora avevano messo a segno cinque vittorie di fila e sembravano aver conquistato la qualificazione piazzandosi al primo posto.

L’attaccante dei blaugrana, Antoine Griezmann, attraverso le colonne del quotidiano spagnolo AS, ha manifestato tutta la delusione dovuta alla sconfitta inflitta dai bianconeri ed ha esaminato la mediocre prestazione della sua squadra.

Ecco le sue dure parole: “Cosa è successo? Bella domanda. Non siamo mai scesi in campo, ci hanno sempre superato in tutto e per tutto nel primo tempo. Abbiamo sbagliato tutto in ogni zona del campo, ci è mancata la voglia di vincere. Dopo il terzo gol abbiamo cominciato ad attaccare, ma come si è visto è servito a poco. Bisogna andare avanti con maggior convinzione. Abbiamo dato una brutta immagine di noi e ora dobbiamo pensare ad una svolta già nella gara di domenica. Ottavi? Non mi interessa chi affronteremo al prossimo turno, dobbiamo dimostrare di poter vincere la Champions League e il campionato”.