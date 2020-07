Barcellona, Griezmann è un caso. Setien: “Non gli chiederò scusa”. La situazione

Antoine Griezmann diventa un caso.

Due a due: è questo il risultato maturato ieri sera al Camp Nou, dove l’Atletico Madrid ha rimontato per ben due volte il Barcellona dopo le reti messe a segno da Diego Costa e Lionel Messi (per l’argentino si tratta del gol numero 700 in carriera). Il Barcellona, dunque, non è riuscito a tornare in testa alla classifica in attesa della sfida del Real Madrid, che domani sera sfiderà il Getafe fra le mura del “Santiago Bernabeu”. Tuttavia, l’attenzione dei media spagnoli si è concentrata sugli appena cinque minuti concessi dal tecnico Quique Setien a Griezmann in occasione del match valido per la trentatreesima giornata di Liga. Il coach originario di Santander ha preferito puntare dal primo minuto su Riqui Puig vicino a Messi e Suarez.

Da uomo copertina dei Colchoneros, l’attaccante francese rappresenta oggi una vera e propria riserva tra i blaugrana. Una scelta che continua a far discutere. “Sono senza parole”, ha dichiarato a tal proposito Diego Simeone, intervenuto ai microfoni di Movistar+. Setien, invece, si è difeso in conferenza stampa sostenendo che “non era facile fare un cambio senza destabilizzare la squadra”. E annunciando che si confronterà presto con il calciatore stesso: “Capisco che possa averla presa male. E’ stato umiliante per lui? Non sono d’accordo. Gli parlerò ma non gli chiederò scusa. Dovevo decidere e certe scelte sono state ponderate. Non l’ho inserito prima perché i giocatori che erano in campo, Puig, Messi e Suarez, stavano facendo bene”. Setien ha anche aggiunto di essere “contento” della prestazione offerta dalla sua squadra e di non sentirsi messo in discussione come tecnico.

Inoltre, il rapporto tra Griezmann e Messi non sarebbe certamente idilliaco. Nelle scorse settimane, d’altra parte, si era parlato di una rissa quasi scoppiata tra i due durante una sessione di allenamento. Il futuro del classe 1991, dunque, sarà lontano dal Barcellona? Seguiranno aggiornamenti…