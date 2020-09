Barcellona, ecco Pjanic: “Essere qui un sogno, sarò sempre grato alla Juve. Messi? Vi dico la mia”

Adesso avrò l’opportunità di giocare quasi al fianco di un extraterrestre.

Queste le prime parole di Miralem Pjanic da nuovo giocatore del Barcellona. Il centrocampista bosniaco ha lasciato la Juventus dopo quattro stagioni ricche di successi ma, come rivelato da lui stesso, adesso era venuto il tempo di nuove sfide e ambizioni. Come riportato dai microfoni della testata spagnola Olè, il regista classe ’90 si è detto molto felice di aver ricevuto l’opportunità di giocare con il fenomeno argentino Lionel Messi, sembrato in questa sessione di mercato molto lontano dal vestire nuovamente la maglia blaugrana: “Ho letto da fuori tutto quello che è successo con Messi. La sua storia con questo club è stata incredibile. E’ senza dubbio un grande campione e vincitore. Sono convinto del fatto che questa sia casa sua e che vederlo vestire un’altra maglia sarebbe stato strano. Lo vedo felice, è forse il più grande calciatore di tutti i tempi. Proveremo insieme a vincere tanti trofei”.

Il centrocampista con un passato alla Roma – che ha scelto la maglia numero 8 – ha poi proseguito il suo discorso su Messi: “Non ho pensato di vedere Messi con un’altra maglia. Per me era impossibile e pensavo che tutto si sarebbe risolto. La mia volontà era quella di giocare con lui. Ho giocato con grandi giocatori come Totti e Cristiano Ronaldo, ma ora potrò giocare accanto ad un alieno”.

