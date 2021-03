Barcellona, concluse le elezioni presidenziali: i sondaggi incoronano Joan Laporta nuovo presidente

Terminate le elezioni presidenziali per eleggere il nuovo “Numero uno” del club Blaugrana.

Sono più di 55mila i membri della comunità del Barcellona che hanno votato quest’oggi per eleggere il prossimo presidente del club “Blaugrana” tra Toni Freixa, Victor Font e Joan Laporta – già presidente del Barca dal 2003 fino al 2010. Secondo un sondaggio per la “Televisiò de Catalunya”, tenuto dall’organizzazione di ricerhe “Gfk” , Joan Laporta è stato il candidato più votato dai 4000 membri dell’FC Barcelona, con quasi il 60% delle preferenze (58.3%). Al secondo posto Victor Font con il 31.3%, con Toni Freixa con solo il 9.3% delle preferenze. Il sondaggio è stato condotto senza tenere conto degli oltre ventimila iscritti che hanno votato per posta e non hanno partecipato al campione. Intanto, questo pomeriggio anche “La Pulce”, Lionel Messi, si è presentato ai seggi per esprimere la sua preferenza di voto e decidere le sorti del Barcellona.

Lo scrutinio finale sarà noto soltanto 23.30 circa, si attendono ore di attesa per le sorti del club Blaugrana e dei suoi tifosi.