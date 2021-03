Barcellona, Bartomeu in libertà provvisoria: rilasciato l’ex presidente blaugrana dopo l’interrogatorio

Josep María Bartomeu in libertà provvisoria.

Dopo essere arrestato ieri dalla polizia spagnola nell’ambito dell’inchiesta sul Barcagate, l’ex presidente del club blaugrana Bartomeu, è stato rilasciato dalle autorità locali e si trova attualmente in libertà provvisoria.

A riportarlo è “Gianlucadimarzio”, secondo cui, il Tribunale Superiore di Giustizia catalano ha informato – tramite un comunicato – del fatto che l’ex presidente si sia avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio a cui è stato sottoposto nella giornata di ieri.

“Il tribunale di istruzione 13 di Barcellona, all’interno di una causa aperta nel maggio 2020 per i reati di amministrazione sleale e corruzione negli affari, ha preso oggi le dichiarazioni degli ex-direttori del FC Barcelona, Josep M. Bartomeu e Jaume Masferrer, in quanto indagati. I due indagati che oggi sono passati a disposizione giudiziaria, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e il magistrato ha accettato la libertà provvisoria. La causa rimane comunque aperta”.

Arrestati oltre all’ex presidente, l’attuale Amministratore Delegato del Barcellona Óscar Grau, l‘attuale responsabile dell’area giuridica Gómez Ponti, e il consigliere di Bartomeu durante la sua epoca da presidente Jaume Masferrer. Dopo avere passato la notte in commissariato, anche Masferrer è stato rilasciato.