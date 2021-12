Serie C-Girone C, Rastelli sulla lotta promozione: “Bari? L’Avellino può recuperare”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex allenatore dell'Avellino in merito alle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Braglia

"L'Avellino può recuperare nove punti al Bari, considerato il cambio di passo e gli undici risultati utili consecutivi. Peccato non aver vinto lo scontro diretto, ma ci sono i margini per giocarsela fino alla fine. Cosa manca all'Avellino? Difficile dirlo. Braglia e Di Somma sono molto validi, sanno bene cosa manca alla rosa per ambire alla promozione. La traversa di Castaldo a Bologna? Avremmo voluto che quel pallone fosse entrato. Ci avrebbe portato meritatamente in finale, per quello che avevamo fatto. Non è andata così, ma ricordo l'applauso che ci riservò il Dall'Ara a fine partita. Avellino mi ha dato tantissimo da calciatore e da allenatore, non posso non voler bene a questa piazza", le sue parole ai microfoni di Prima Tivvù.