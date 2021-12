Serie C-Gir. C, Campobasso-Avellino 0-3: Braglia agguanta il 2° posto. La classifica

Al via la ventesima giornata del Girone C di Serie C: il match tra Campobasso e Avellino è terminato in favore degli Irpini. Ecco come cambia la classifica in attesa delle sfide che chiuderanno il ventesimo turno di campionato

Mediagol (nic) ⚽️

Si apre il ventesimo turno del Girone C di Serie C, nonché prima giornata di ritorno del noto campionato. Negli anticipi delle ore 14.30 vittorie per ACR Messina e Picerno, solo un pareggio tra Foggia e Monterosi Tuscia.

Nella sfida delle ore 15.30 l'Avellino di Piero Braglia ha mandato letteralmente al tappeto il Campobasso vincendo in trasferta con un sonoro zero a tre. Una vittoria importante per la compagine irpina che - in attesa delle sfide che chiuderanno l'odierna giornata di Serie C - si è portata al secondo posto in classifica a sei punti dalla capolista Bari targata Michele Mignani. Decisive le reti di Maniero, De Francesco e Mastalli.

Di seguito, risultati e classifica del Girone C di Serie C.

I RISULTATI DELLA 20a GIORNATA DEL GIRONE C DI SERIE C

ACR Messina-Paganese 2-1

Foggia-Monterosi Tuscia 1-1

Picerno-Vibonese 1-0

Campobasso-Avellino 0-3

Latina-Palermo ore 18.00

Bari-Potenza ore 21.00

Catania-Monopoli ore 21.00

Juve Stabia-Fidelis Andria ore 21.00

Turris-Taranto ore 21.00

Virtus Francavilla-Catanzaro ore 21.00

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL GIRONE C DI SERIE C

Bari 41 *

Avellino 35

Monopoli 34 *

Turris 33 *

Palermo 33 *

Catanzaro 32 *

Virtus Francavilla 30 *

Foggia 29

Picerno 29

Taranto 27 *

Juve Stabia 25 *

Catania 24 *

Latina 22 *

Campobasso 21

Monterosi Tuscia 21

Paganese 21

ACR Messina 17

Potenza 15 *

Fidelis Andria 15 *

Vibonese 14

*Una partita in meno