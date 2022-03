Serie C/C, 30a giornata: Palermo ospita la Vibonese, due derby in Puglia

Il programma delle trentesima giornata del Girone C di Serie C: gare in scena nelle giornate di sabato e domenica

La trentesima giornata del Girone C di Serie C si disputerà quasi interamente nella giornata di domani, sabato 5 marzo, alle ore 17:30, con l'anticipo delle 14:30 tra Messina e Juve Stabia.

La Paganese di Gianluca Grassadonia cerca continuità contro l'Avellino dopo la vittoria di misura conquistata in casa del Catania. Mentre gli irpini sono reduci da un deludente pareggio nel confronto con il Latina. E se il Messina è a caccia di punti importanti in chiave salvezza, nell'anticipo delle 14:30 la Juve Stabia proverà a rialzarsi dopo il ritorno di Walter Novellino e le quattro sconfitte rimediate nelle ultime cinque partite.

Il Monopoli riceverà al "Veneziani" il Catanzaro. I pugliesi, in piena zona playoff, andranno alla ricerca della vittoria mancata in casa del Latina. Allo stesso orario, il Bari andrò a caccia dell'allungo in classifica per tenere distaccate le inseguitrici. Al "San Nicola" arriverà l'insidiosa Virtus Francavilla, che lo scorso weekend ha ottenuto tre punti preziosi contro il Palermo. Derby pugliese tra Taranto e Foggia, con i padroni di casa che vogliono riscattarsi dalla recente sconfitta contro la Fedelis Andria, mentre la compagine di Zeman vorrà dare continuità al buon pareggio ottenuto contro la capolista.

La compagine guidata da Daniele Di Donato affronterà il Potenza di Pasquale Arleo; una ghiotta occasione per i nerazzurri in piena lotta playoff. Il Catania, invece, ospiterà al "Massimino" l'ambizioso Monterosi di Menechini. Le due squadre sotto attualmente in una zona tranquilla della classifica, con i laziali in netto vantaggio sui padroni di casa, a sole tre lunghezze dal decimo posto. E al "Renzo Barbera" il Palermo di Silvio Baldini ospiterà la Vibonese, pronto ad allungare ulteriormente la serie positiva fra le mura amiche e cercare il riscatto dopo la sconfitta rimediata sul campo della Virtus Francavilla. Ultima gara delle 17:30, Picerno-Campobasso.

Il match tra Turris e Fidelis Andria chiuderà il turno domenica, con i campani in netto vantaggio nei pronostici, nonostante la vittoria d'orgoglio degli ospiti nell'ultima gara contro il Taranto per 3-0.