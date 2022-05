Playoff Serie C, Avellino-Foggia 1-2: Zeman alla fase Nazionale! Decide Nicolao

Il Foggia di Zeman espugna il Partenio Lombardi e approda alla fase Nazionale dei playoff di Serie C. Avellino ko

Clamorosa eliminazione dell'Avellino di Carmine Gautieri dai playoff di Serie C. Gli irpini hanno perso al Partenio Lombardi contro il Foggia salutando così il mini torneo all'esordio casalingo. Dopo il successo contro la Turris, la squadra di Zeman ha vinto in Campania grazie ai gol di Merola e Nicolao staccando il pass per la fase Nazionale. A nulla è valso per l'Avellino il gol di Bove al 17' che aveva inizialmente aperto le danze.