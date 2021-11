Palermo-Avellino, Plescia sui social: “Non portare rancore a nessuno!”

L'attaccante dell'Avellino nella sfida tra il Palermo e l'Avellino si è procurato il rigore che ha permesso agli irpini di pareggiare la gara

Il Palermo cade per mano di un palermitano! I rosanero non sono riusciti a portare a casa il successo nella sfida casalinga contro l'Avellino, a causa di un rigore concesso dal direttore di gara in seguito a un ipotetico fallo subito da Vincenzo Plescia. L'attaccante palermitano, entrato in campo nella ripresa, si è procurato un tiro dagli undici metri eufemisticamente generoso visto che Peretti non lo ha praticamente sfiorato. L'ex bomber della Primavera rosanero, al termine del match del "Barbera" conclusosi 1-1, ha postato sulle proprie storie instagram la seguente foto con tanto di didascalia.