Palermo-Avellino, Braglia: “Abbiamo creato tanto, meritavamo i tre punti”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Piero Braglia al termine della sfida Palermo-Avellino, andata in scena al "Renzo Barbera"

Uno a uno. E' questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera". Intervenuto ai microfoni di Eleven Sports al termine del match contro il Palermo, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico dell'Avellino Piero Braglia ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine irpina. Un punto, quello ottenuto dai biancoverdi, conquistato grazie al calcio di rigore trasformato dal dischetto da Fabio Tito dopo la rete messa a segno nel primo tempo da Edoardo Lancini. "Pareggite? Oggi abbiamo preso due pali e creato diverse occasioni, avremmo meritato di tornare a casa con i tre punti dopo tutte le occasioni create. Sotto il profilo del gioco avremmo meritato di più, poi ognuno la può pensare come vuole. Abbiamo sbagliato tanto anche oggi, l'anno scorso segnavamo dopo un tiro, quest'anno non va così. Io lavoro, poi mi fa piacere che il presidente capisca che a volte il calcio non dipende solo dal campo", le sue parole.