Novellino: “Bari non mi entusiasma. Avellino? Può arrivare primo, Braglia…”

L'esperto allenatore Walter Novellino fa il punto sulla lotta al vertice del Girone C di Serie C

"Il mercato di gennaio si fa senza rompere gli equilibri. L'Avellino ha già calciatori importanti, poi ha l'esperienza giusta, conosce la categoria. Può ancora vincere, perché il Bari ha grossi nomi, ha qualità, ma non mi sta entusiasmando".

Ne è certo il tecnico Walter Novellino che, a pochi giorni dalla fine del 20esimo turno di Serie C, ha fatto il punto sul Girone C della terza divisione, focalizzandosi in particolare sulla lotta al vertice ai microfoni di "SportChannel.