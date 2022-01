Calciomercato Avellino, ds Frosinone: “Per Iemmello discorso aperto, Ardemagni…”

Il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, traccia un affresco in chiave calciomercato sulle trattative in uscita del club ciociaro, che vede l'interesse dell'Avellino per l'attaccante classe 1992, Pietro Iemmello

Profilo manageriale di spiccato valore e profonda conoscenza, Guido Angelozzi, attuale direttore sportivo del Frosinone è tra i dirigenti sportivi più esperti del panorama calcistico. Nel corso di un intervista rilasciata ai microfoni di Sportchannel, l'ex ds di Lecce, Spezia, Sassuolo - tra le altre -, ha fatto un affresco dulla situazione relativa alle trattative di calciomercato riguardo alle possibili operazioni in uscita in casa Frosinone che riguardano Pietro Iemmello e Matteo Ardemagni, attaccanti in odore di ritorno verso la Serie C. Di seguito le dichiarazioni del dirigente classe 1955.

"So che c'è una trattativa con l'Avellino per Iemmello, ci siamo visti e ne abbiamo parlato tante volte, c'è stata una richiesta ma ora deve decidere il giocatore. Catanzaro? Non so, di sicuro c'è un discorso aperto con l'Avellino, poi che sia Catanzaro, Pordenone o altro lo sapremo a breve, penso deciderà il ragazzo nel weekend. Ardemagni? Di lui non abbiamo mai parlato, ho incontrato l'Avellino tante volte per Iemmello ma non abbiamo mai affrontato il discorso Ardemagni".