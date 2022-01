Avellino, valigie in mano per D’Angelo: il centrocampista sarà della Reggiana

Si attende solo l'ufficialità relativa al trasferimento del centrocampista Sonny D'Angelo alla Reggiana

Il club emiliano era intenzionato a prendere il calciatore - in scadenza di contratto a giugno, in estate, e dunque a parametro zero. In virtù del prospetto di una situazione sempre meno rosea sia per i biancoverdi che per il calciatore, che dovrebbe rimanere fuori rosa per 5 mesi ma pur sempre stipendiato, lasciando poi la Campania a zero, l'Avellino ha aperto alla cessione e starebbe trattando per concludere l'operazione in questa finestra di mercato.