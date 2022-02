Avellino-Monterosi, Braglia: “Belli o brutti che sia, ci siamo e ce la giocheremo”

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Avellino, Piero Braglia, a margine della vittoria dei Lupi contro il Monterosi

L'Avellino di Piero Braglia continua a sognare in grande dopo la convincente vittoria maturata per due a zero contro il MonterosiTuscia. Decisivo il gol di Carriero nella prima frazione di gioco e la rete nel secondo tempo dell'ex PalermoKanoute. A margine della sfida valida per la ventiquattresima giornata del Girone C di Serie C, il tecnico Piero Braglia è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Sulla vittoria non c'è nulla da dire, abbiamo fatto una buona gara. Non ci dimentichiamo che il Monterosi nelle ultime gare ha dato del filo da torcere anche al Bari, che poi vinse su episodi alla fine. Siamo contenti, quindi ora pensiamo al Francavilla. Maniero? Non è una cosa grave, un problemino che in questo momento lo tiene fuori e difficilmente recupererà per martedì, vediamo per sabato. Murano? Ha preso un antidolorifico, poi nel riscaldamento ha sentito ancora dolore. Plescia in settimana era a 39-40 di febbre, quindi posso solo ringraziarlo. Lo stesso Di Gaudio, è stata una mia forzatura, ma ho preferito forzare subito invece di rischiarlo alla fine".

Braglia ha proseguito analizzando la prestazione di Carriero: "Ha fatto bene, così come Aloi. Anche chi è entrato ha fatto bene, anche Kragl, che è un giocatore importante, ma deve giocare per prendere minuti. La partita la potevamo chiudere prima, però va bene così".

Chiosa del tecnico dell'Avellino sul prossimo turno contro la Virtus Francavilla: "Non è una sorpresa, sono anni che entrano ai playoff e lanciano qualche giocatore importante, è una squadra determinata, non sarà facile anche sul loro campo, proveremo a dare tutto. Penso che sono due anni che l'Avellino è lì, ai vertici. E questo non è mai scontato. Poi belli o brutti, che sia, ci siamo e ce la giocheremo".