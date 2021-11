Avellino, infortunio per Silvestri: 2 settimane di stop dopo il match con il Palermo

Il difensore della compagine biancoverde ha rimediato una frattura al costato che lo terrà ai box per circa due settimane

Il difensore dell'AvellinoLuigi Silvestri è rimasto vittima di un infortunio nell'ultimo match di Serie C contro il Palermo. In seguito ad uno scontro di gioco subito sul rettangolo verde del 'Renzo Barbera', il giocatore palermitano degli irpini ha subito un brutto colpo che gli ha rimediato la frattura del costato. un infortunio non di poco conto, che certamente terrà Silvestri lontano dal campo per almeno due settimane, in attesa di nuovi accertamenti che possano confermare il percorso di recupero e stabilire con maggiore certezza i tempi per il rientro. Con un nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il club campano ha comunicato la precisa entità dell'infortunio e le procedure che lo staff medico adotterà nei prossimi giorni. Ecco, di seguito, il comunicato della società biancoverde.