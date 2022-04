Avellino, il vice Chiaiese: “Foggia? Antipasto playoff. Non andremo lì come a Bari”

Le dichiarazioni del vice allenatore dell'Avellino, Giovanni Chiaiese, a margine del successo della squadra irpina contro la Vibonese

Tre punti d'oro per l'Avellino di Carmine Gautieri che nella giornata di ieri ha battuto la Vibonese tre a zero, tenendo il passo del Catanzaro di Vincenzo Vivarini e superando in classifica il Palermo di Silvio Baldini. A novanta minuti dal termine del Girone C di Serie C, la compagine irpina si giocherà il proprio piazzamento in classifica sul campo del Foggia di Zeman. A margine del match è intervenuto in conferenza stampa il vice di Gautieri, Giovanni Chiaiese, che ha così commentato la prestazione dell'Avellino. Di seguito, le sue dichiarazioni.