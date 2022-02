Avellino, Gautieri: “Buona la prima. Girone C difficile, guardate il Bari…”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal nuovo tecnico dell'Avellino dopo la vittoria contro la Fidelis Andria

"Buona la prima, abbiamo fatto una partita giusta sotto l'aspetto dell'equilibrio e della voglia di voler vincere". Lo ha detto Carmine Gautieri, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria conquistata contro la Fidelis Andria. Diversi i temi trattati dal nuovo allenatore dell'Avellino, che ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine irpina in occasione del match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.

"Io avevo detto ai ragazzi che volevo vincere con voglia, con cattiveria, i ragazzi si sono aiutati a vicenda e anche chi era fuori ha fatto bene. Il gruppo è compatto, ha voglia di lavorare e vuole risolvere i problemi. Sono molto contento per la vittoria, per la società, i tifosi. Il direttore mi aveva detto di preparala come un Napoli-Avellino e così ho fatto. Allenare una piazza del genere è bello, qualsiasi collega vorrebbe stare al mio posto. E' una vittoria che ci dà energie positive. Il campionato non è facile. Dobbiamo pensare a noi stessi, lavorare e migliorare sotto tanti aspetti. Il campionato è aperto, ma guardiamo poco alla volta: prima il Catanzaro e poi oltre", le sue parole.

"Il 4-3-3 l'ho provato e con l'organico al completo possiamo farlo questo modulo. Ho preferito un 3-5-2 per dare un po' più di sicurezza, più energia. E la squadra ha risposto molto bene. C'è stata grande partecipazione da parte di tutti. Questo è un gruppo che può lavorare su più sistemi di gioco. Sappiamo che la piazza di Avellino vuole vincere, noi ci proveremo. E lo faremo attraverso le prestazioni e la determinazione. L'ultimo passaggio va migliorato, i cambi sono stati giusti: ci hanno dato forze fresche e siamo stati bravi a venire a capo di una gara non facile. Questo è un gruppo di qualità, tutti possono essere titolari. Le difficoltà nel calcio sono sempre dietro l'angolo, ogni gara è difficile, basta guardare il Bari. C'è bisogno di umiltà e rispetto per ogni avversario ed essere più bravi di loro. Andremo a Latina per fare risultato", ha concluso Gautieri.