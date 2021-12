Avellino, Di Somma: “Rincorsa al Bari? Ci crediamo, stiamo bene”. E sul mercato…

Le prestazioni offerte fin qui dalla squadra, il mercato e non solo: le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo dell'Avellino

"Peccato per la partenza, ora però stiamo bene". Lo ha detto Salvatore Di Somma. Il direttore sportivo dell'Avellino, premiato come miglior diesse del Girone C di Serie C della scorsa stagione, è tornato a parlare del momento della compagine irpina e di mercato. Ma non solo... "Non ci interessa dello spettacolo, ma del risultato. Ora li stiamo ottenendo e dobbiamo continuare così. Ci crediamo nella rincorsa al Bari", ha dichiarato ai microfoni di Prima Tivvù.