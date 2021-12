Avellino, Di Somma: “Girone C entusiasmante. Mercato? Iemmello e Ciciretti…”

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo dell'Avellino, Salvatore Di Somma, presente al Gran Galà del Calcio

Lunedì sera, presso l'Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia, sono stati assegnati gli Italian Sports Awards nel corso del Gran Galà del Calcio. Presente anche Salvatore Di Somma, premiato come "Miglior Direttore Sportivo Girone C" per quanto riguarda il campionato di Serie C 2020/21. Intervenuto ai microfoni di "TuttoC", il dirigente dell'Avellino ha tracciato un bilancio delle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Piero Braglia, reduci dalla vittoria conquistata contro la Vibonese, l'undicesimo risultato utile di fila. Ma non solo...