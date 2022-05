Avellino, De Vito: “Pensavo che la squadra fosse forte! Di Gaudio e Gautieri…”

Le dichiarazioni del direttore sportivo dell'Avellino, Enzo De Vito, a margine dell'eliminazione degli irpini dai playoff di Serie C

Come un fulmine a ciel sereno l'eliminazione dell' Avellino dai playoff di Serie C per mano del Foggia di Zeman . Lo sa bene il presidente il direttore sportivo Enzo De Vito che si è dimostrato rammaricato in sede di conferenza stampa.

Queste le sue parole: "Quando sono venuto qui, e ho detto che la squadra era forte, lo pensavo davvero. Di Gaudio lo avevo avuto a Parma in Serie A, altri giocatori li avevo avuti in altre categorie. Certo, c'erano alcuni, parlo di Di Paolantonio e Merola, erano con me ad Arezzo l'anno scorso, e siamo retrocessi. Sono stagioni e stagioni. Abbiamo cercato di fare qualsiasi cosa. Si è cercato, sperando che questi calciatori potessero dare qualcosa. C'è stato un dato oggettivo: tranne contro la Turris, questa squadra, quando è andata sotto, non è mai riuscita a rimontare. Il passato, ora, è passato e bisogna guardare avanti. Sono sempre stato per i giovani che devono sputare il sangue. Dobbiamo prendere atto che bisogna guardare più alla fame che al curriculum. Ho visto tante partite di serie D in questo periodo, ci sono tanti giovani di valore che si possono valorizzare. Quando ho avuto l'onore di essere capo scout al Genoa abbiamo cercato i Raspadori, gli Scamacca, è questo il tipo di lavoro da portare avanti".