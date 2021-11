Avellino, D’Agostino: “Vogliamo arrivare al primo posto. Serie A? Ci proveremo”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell'Avellino dopo il successo ottenuto dagli uomini di Braglia contro il Taranto

Mediagol (nc) ⚽️

"Mi aspettavo la vittoria dell'Avellino, come ci aspettiamo le prossime che verranno". Lo ha detto Angelo Antonio D'Agostino, ospite della trasmissione Zona Verde, in onda su Sportchannel 214. Diversi i temi trattati dal presidente dell'Avellino, reduce dalla vittoria ottenuta fra le mura dello Stadio "Partenio Lombardi" contro il Taranto: dalle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Piero Braglia in campionato, agli obiettivi della compagine irpina che fin qui ha conquistato venti punti. Ma non solo...

OBIETTIVI - "La sconfitta del Bari dimostra che non è un campionato come l'anno scorso, non c'è una Ternana schiacciasassi, siamo tutte lì. C'è equilibrio. Braglia dice che dobbiamo arrivare tra il primo e il terzo posto. Io dico che vogliamo arrivare al primo posto, quindi quello che dice Braglia va bene, perché c'è anche il primo posto tra i possibili piazzamenti. Il secondo è il primo degli sconfitti, e noi non vogliamo esserlo. L'anno scorso già siamo arrivati vicini al traguardo nei playoff, ma arrivarci vicino non ci interessa. Ho fatto delle scommesse, ho detto a diverse persone che a dicembre arriveremo primi in classifica. Vediamo ora cosa accade. Noi dobbiamo guardare a noi, senza guardare agli altri. Poi nella gara con il Bari vedremo la classifica", le sue parole.

BILANCIO - "Io credo che le difficoltà siano dovute anche ai tantissimi infortuni avuti, che non hanno consentito al mister di poter schierare la squadra tipo da inizio stagione. Ora stiamo recuperando tutti e si sta vedendo un Avellino diverso. Abbiamo qualcuno ai box ancora, ma ora stiamo acquistando fiducia e siamo pronti a giocarcela con tutti. Senza contare della sfortuna, pali, traverse, partite storte. Speriamo di aver trovato il punto di svolta. Penso che la squadra sta carburando, ora stiamo bene, dobbiamo inseguire, non possiamo sbagliare più, ma sono ottimista sulla rimonta al Bari".

IL POST SU INSTAGRAM - "Il post su Instagram di mio figlio Giovanni? E' un ragazzo sensibile, è giovane, non è ancora forgiato, deve aspettarsi dalla vita tante cose belle ma anche brutte. Io pure ci resto male, ma magari reagisco in maniera diversa. Però si deve andare avanti e imparare anche dai periodi difficili. I risultati dipendono da tanti fattori e tante vicissitudini. Perché ho preso l'Avellino? Siamo legati a questi colori da sempre, era una cosa che volevo fare da tempo e quando è capitata l'occasione lo abbiamo fatto".

MERCATO -"L'attaccante? Come ho detto, gli ultimi giorni di mercato ho chiesto al mister se serviva qualcosa, ero a disposizione. Trotta? C'era anche Trotta. Il mister però mi disse che non serviva perché aveva già attaccanti e preferiva un esterno offensivo. E abbiamo preso Di Gaudio. A gennaio? Se Braglia viene e mi dice che serve una punta o qualche altro elemento, ci impegneremo per accontentarlo. Chi butto giù dal ponte tra Di Somma e Braglia? Ovviamente nessuno. Sono stati scelti da noi, ci stanno le critiche e le contestazioni e si prova a migliorare tutti insieme. Dal ponte non si butta nulla. Rinnovi? Chi doveva rinnovare ha rinnovato, c'è ancora qualcuno che deve rinnovare, 2-3. Ma non c'è alcun problema. Non ce n'è mai stato".

LA RIFORMA -"Verrà fatta sicuramente, l'anno prossimo molto probabilmente. Prevede due gironi di Serie B, si stanno rendendo conto che tre gironi di C sono insostenibili. Vediamo anche club blasonati in difficoltà, vedi il Catania. Mi auguro che non fallisca nessuno. Mi spiace. Hanno serie difficoltà. Serie A? E' il sogno di tutti. Ci proveremo. Ai tifosi chiedo vicinanza, di essere tutti uniti vicino alla squadra, per vincere c'è bisogno di tutti. Grande appartenenza. Purtroppo il Covid ha creato enormi limitazioni, c'è bisogno di attenzione. Vorremmo fare qualche iniziativa con le scuole, mio figlio so che si sta organizzando, se possibile, per il girone di ritorno".