Avellino, D’Agostino: “Playoff? Paura di nessuno. Farò scelte drastiche se…”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell'Avellino in vista dell'esordio ai playoff di Serie C

Ma non solo; il presidente dell' Avellino si è espresso anche in vista degli spareggi-promozione: "Ho parlato in maniera diretta ai ragazzi. Io sono una persona molto morbida, ma so anche essere molto duro. A loro ho tramesso questo, ho detto che un po' tutto il campionato è stata una delusione. Voglio che i playoff vengano giocati in maniera diversa da quello visto fino ad ora. Sono stato molto duro con loro, ho chiesto loro quale fosse il problema, hanno fatto mea culpa su quanto accaduto", ha proseguito.

"Ho chiesto alla squadra un sacrificio importante. Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Lo dico pubblicamente: ho detto ai ragazzi che l'anno prossimo non farò con loro questo campionato se non vedrò ai playoff risultati convincenti. E prenderò decisioni drastiche. Io sono fiducioso sempre, credo che abbiamo buone possibilità di giocarcela, siamo l'Avellino e non dobbiamo avere paura di nessuno. Mercoledì inizia un mini campionato, un torneo da rivedere, un po' troppo lungo per un posto solo in palio. Ma ora pensiamo a noi, ho chiesto ai ragazzi concentrazione. Abbiamo messo in campo tante risorse per avere ottimi risultati, cosa che al momento non abbiamo visto", ha concluso D'Agostino.