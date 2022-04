Avellino, D’Agostino: “Foggia? Prenderò insulti come a Bari. Squalifica giusta”

Le dichiarazioni di Giovanni D'Agostino, Ad dell'Avellino, a proposito della trasferta degli irpini al "San Nicola" di Bari nel turno scorso, soffermandosi anche sulla prossima gara contro il Foggia

Avellino in piena corsa per il secondo posto, attualmente in seconda posizione a 61 punti a sole due lunghezze dal Palermo. Gli irpini sono usciti sconfitti dalla gara del turno precedente contro il Bari al "San Nicola", adesso per Gautieri e i suoi uomini si prospetta l'insidiosa trasferta di Foggia. Sui due match, e sugli eventi avvenuti nella sfida tra i satanelli e il Catanzaro, è intervenuto Giovanni D'Agostino, amministratore delegato del club campano, a margine di un evento allo store ufficiale. Di seguito le sue dichiarazioni: