Avellino, D’Agostino chiama i tifosi: “Per la gara col Palermo lanceremo iniziativa”

Le dichiarazioni rilasciate dal dirigente dell'Avellino in vista della sfida contro il Palermo, in programma il 13 marzo

"C'è stato un confronto con le aree tecniche e alla fine abbiamo deciso da entrambe le parti di rinviare la gara a data da destinarsi. Non c'erano le condizioni per giocare e abbiamo pensato all'incolumità dei giocatori". Lo ha detto Giovanni D'Agostino, amministratore unico della IDC, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Nella giornata di ieri è stata rinviata a data da destinarsi la sfida tra Avellino e Catania, in programma allo Stadio "Partenio Lombardo". Una forte nevicata e ridosso del match, infatti, non ha permesso alle due formazioni di scendere in campo.

"È stato veramente bello vedere i tifosi cantare 'È solo tempo da lupi'. Una delle scene più belle da quando siamo noi alla presidenza. Poi i ragazzi si sono allenati una quarantina di minuti per sfruttare il pomeriggio e salutare il pubblico che è venuto a sostenerci, ed era doveroso - ha dichiarato il dirigente del club irpino -. Dobbiamo approfittare di questa piccola sosta per recuperare giocatori, al di là dei risultati delle altre: dobbiamo pensare esclusivamente a noi e poi vedere dove arriveremo".

I TIFOSI -"Stiamo organizzando una nuova iniziativa di fidelizzazione per avvicinare ulteriormente i tifosi, che lanceremo lunedì. Non posso anticipare nulla, ma abbiamo bisogno di tutti per le ultime quattro partite in casa, la prima sarà con il Palermo e vogliamo portare più tifosi possibile allo stadio. Lanceremo dei mini-abbonamenti per le ultime 4 partite casalinghe, con ridotti speciali per Under 10 e donne".

GAUTIERI -"C'è maggiore leggerezza, anche per questioni anagrafiche del mister, che è più vicino ai calciatori. C'è un clima più distintivo, senza perdere l'attenzione e la concentrazione, partita dopo partita. C'erano un po' di ansie da scaricare, tante ansie che ci hanno portato a prendere una decisione inevitabile. Mi è piaciuto molto come si sono calati nell'ambiente e nella squadra il mister e il direttore, c'era bisogno di due figure così in questo momento", ha concluso D'Agostino.