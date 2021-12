Avellino, Braglia: “Prestazione buona, bella partita. Rigore? Non so se c’era”

Le parole del tecnico al termine della sfida pareggiata per 1-1

Avellino e Bari termina 1-1. Una partita bella, avvincente, che ha regalato spettacolo per l'intera durata. I pugliesi hanno condotto per la maggior parte del match, ma sono stati raggiunti nel finale grazie alla rete dell'ex rosanero Kanoute . Un pareggio che permette al Palermo di avvicinarsi al Bari , ridurre il gap dal primo posto che adesso dista appena cinque lunghezze.

"A me è piaciuta tutta la partita a parte i primi 5 minuti del primo tempo. Non meritavamo di perdere, abbiamo avuto molte occasioni, non so se il rigore c'era, Forte dice di non averlo neanche toccato. Va bene così, è stata una bella partita e le persone si sono sicuramente divertite. Ci è mancata un po' di fortuna che nel calcio a volte aiuta, il Bari è forte ma abbiamo dimostrato che ci siamo. Dobbiamo continuare un percorso che ci ha portato a 10 risultati utili consecutivi. Dobbiamo continuare a fare queste prestazioni poi i campionati si decidono a marzo. Scognamiglio alla fine? Dossena ha perso le lenti a contatto e non ci vedeva più".