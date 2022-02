Avellino, Braglia: “Ko col Catanzaro? Nessun dramma. Campionato aperto, il Bari…”

Le dichiarazioni del tecnico dell'Avellino, Piero Braglia, dopo il ko per 2-0 contro il Catanzaro di Vincenzo Vivarini

"Avevamo un giorno in meno di recupero rispetto a loro. Il primo tempo è stato equilibrato, è stato bravo Pane. Nella seconda frazione di gioco, invece, non avevamo cambi a disposizione, i nostri attaccanti erano tutti a casa. I miei sono stati cambi obbligati e quando si ha questo tipo di situazione diventa faticoso. Inoltre, ho dovuto sostituire gli ammoniti per paura che li buttassero fuori. C'è stato troppo nervosismo, ma dopo 16 risultati utili consecutivi ci sta anche di cascare. L'importante è far tesoro della lezione e ripartire dalla prossima gara. Forte fuori? Nessun problema, è stata una mia scelta, tecnica. Per quanto riguarda Kragl, in questa settimana si è allenato il minimo dato il tour de force. Il campionato, per quanto mi riguarda, è tutt'altro che chiuso. Lo dimostra la sconfitta in casa del Bari contro il Messina e la loro poca lucidità nelle ultime quattro gare. Questo mese è difficilissimo, per noi come lo è per tutti".