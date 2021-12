Avellino-Bari, Di Gaudio: “Li abbiamo messi sotto, siamo una grande squadra”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante dell'Avellino dopo il pareggio ottenuto contro la capolista Bari: 1-1 il risultato finale

"Sì, siamo rammaricati per non averla vinta". Lo ha detto Antonio Di Gaudio , intervistato ai microfoni di Prima Tivvù. L'attaccante dell' Avellino , approdato in estate alla corte di Piero Braglia , ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine irpina contro la capolista Bari . Galletti avanti nel primo tempo con un calcio di rigore trasformato da Mirco Antenucci , con i padroni di casa che hanno acciuffato il pari grazie alla rete messa a segno nella ripresa dall'ex Palermo Mamadou Kanoute .

"L'approccio alla partita è stato fantastico: abbiamo avuto due occasioni importanti, se metto dentro quelle magari oggi parli di un'altra partita. E' stata dura quando abbiamo preso il gol su calcio di rigore, siamo stati bravi a riprenderla perché non era assolutamente facile, anzi era difficilissimo. E' dura riprendere una squadra forte come il Bari che va in vantaggio. Ce la siamo giocata alla pari, per noi la consapevolezza è che abbiamo ripreso la partita contro la prima della classe. Il rigore concesso al Bari? Ho qualche dubbio, ma da squadra vera siamo stati forti a riprendere la partita. Li abbiamo messi sotto. Siamo una grande squadra", ha concluso Di Gaudio.