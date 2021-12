Avellino, a tutto Braglia: “13 giocatori via? Scelta non seria. Foggia e Carriero…”

Conferenza stampa accesa in casa Avellino. Il tecnico Pietro Braglia, in vista della sfida interna contro il Foggia di Zdenek Zeman, ha puntato i riflettori sulle voci fuori dal campo che si sono susseguite nel corso di questi mesi, sulla rosa irpina

RUMORS DI MERCATO -"Sono sei mesi che parliamo di mancati rinnovi, ma non penso che abbiano influito. I giocatori sono professionisti, in campo ci vanno e danno sempre il massimo, riconosciamoglielo. Ognuno le legge come vuole le cose, sono situazioni in cui non ci ho mai marciato sopra, non ho l’abitudine ad essere falso. Tredici calciatori dovevano lasciare l'Avellino? In spogliatoio si sono passati i fogliettini di gente che doveva andare via, i tredici che sono in lista di sbarco. Li ho strappati io. Una società seria non manda via tredici giocatori a gennaio. Non me ne frega niente delle voci di mercato. Ho un rapporto diretto con chi devo gestire. Se lavoro bene trovo la squadra, se non lavoro resto a casa. Il mio vice, De Simone? Ha solo riconosciuto la bravura dei ragazzi per mettere da parte certe voci".