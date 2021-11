ACR Messina-Avellino, Braglia: “Gruppo unito. Kanoute? I miei complimenti”

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Avellino, Piero Braglia, a margine della vittoria della compagine irpina contro l'ACR Messina

L'Avellino vince e convince in casa dell'ACR Messina nel match valido per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C. Il gol dell'ex PalermoKanoute è valso tre punti alla formazione irpina guidata da Piero Braglia. Proprio quest'ultimo è intervenuto in conferenza stampa a margine della sfida di C analizzando la prestazione offerta dai suoi: "Abbiamo fatto una buona gara e abbiamo rischiato pochissimo. Abbiamo provato a vincerla fin da subito, stiamo anche crescendo come modo di giocare. Oggi gruppo molto unito, anche i ragazzi che sono entrati. Stanno crescendo e stanno vedendo anche dei risultati. È normale che gli viene anche di più la voglia. Io sono pagato per vedere gli allenamenti e per far giocare le persone che ritengo che in quel momento stanno bene. Voglio bene a tutti i ragazzi - ha sottolineato Braglia - ho visto Matera che in settimana nella partitella con la primavera volava e mi è sembrato giusto premiarlo. Che sia un buon giocatore lo ha dimostrato oggi”.