Sponsorship 2021/22: LE SAVOCHERIE con Mediagol per la prossima stagione

La nota azienda di gastronomia di Palermo partirà in ritiro con noi per seguire il ritiro dei rosanero

Mediagol dà il benvenuto a LE SAVOCHERIE , antica gastronomia di Francesco Savoca , unico fondatore e proprietario dell'azienda che nasce nel 1989 con la volontà di creare un punto di riferimento per la gastronomia palermitana nella sede unica e storica di via Sammartino, 103

Sei interessato ad un pacchetto visibilità per dare una marcia in più alla tua impresa attraverso le nostre dirette e il nostro sito? Per le aziende interessate, commerciale@mediagol.it per fissare un appuntamento con il nostro responsabile di zona per una consulenza gratuita e senza impegno.