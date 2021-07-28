William Gallas occuperà un ruolo manageriale nello Zalaegerszegi, club che milita nella Serie A ungherese. Nel dettaglio, l'ex stella di Francia e Arsenal curerà sia la formazione dei difensori nel settore giovanile (dall'U12 all'U17), sia le relazioni del club con l'estero in virtù del suo nome celebre.

"Vogliamo implementare il livello di formazione a Zalaegerszeg che aiuterà i giovani a raggiungere NB I o livelli anche superiori - ha dichiarato Gábor Végh, proprietario dello ZTE FC, a ztefc.hu -. Per questo progetto, siamo riusciti a convincere William Gallas. Si consulterà anche con i difensori della prima squadra, ma si concentrerà principalmente sui giovani calciatori. Il nostro obiettivo è concentrarci su questo aspetto e colmare le lacune", sono state le sue parole.

William Gallas - che vive in Ungheria da diversi anni e segue con attenzione il calcio ungherese e i più grandi talenti ungheresi - ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo nel 2014. Ha vinto due scudetti con la maglia del Chelsea. Ha giocato con la Nazionale francese 84 partite, conquistando la medaglia d'argento nel campionato mondiale 2006.